Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče ujutru je doputovao u Kijev kako bi učestvovao na samitu „Jugoistočna Evropa – Ukrajina”. Posebno treba naglasiti činjenicu da takozvano Kosovo nije pozvano na samit, što predstavlja veliki udarac za Aljbina Kurtija.

Na samitu su bili predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke.

Ovo je drugi put da je Priština izuzeta sa samita, koji je prethodni put bio održan u Odesi.

Razlog za to je zvaničan stav Ukrajine da ne priznaje nezavisnost takozvanog Kosova i kada god se ovaj samit održava na teritoriji Ukrajine, predstavnici lažne države nisu pozvani.

Ovo pokazuje posebno poštovanje prema Srbiji i teritorijalnom integritetu naše zemlje, kao i posvećenost poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava.

- Štitimo i branimo sami svoje nebo i zemlju, mi smo slobodarski narod, za nas sloboda nema cenu - rekao je Vučić po dolasku u Kijev.

- Peti samit „Jugoistočna Evropa – Ukrajina“, kojem prisustvujem predstavljajući našu Srbiju. Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, biće ne laki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika - poručio je prvi čovek Srbije.

Da podsetimo, Vučić je u utorak bio počasni gost Emanuela Makrona, predsednika Francuske, na proslavi Dana pada Bastilje.

- Posle Pariza, putovao sam po podne i celu noć preko Moldavije i centralnog dela Ukrajine kako bih stigao u Kijev. Malo umoran, ali boriću se i čuvati Srbiju - zaključio je Vučić.

U Srbiji su sendviči mnogo bolji, mi sendvičari to najbolje znamo

Nakon prisustva vojnoj paradi povodom Dana Bastilje i sastanaka sa svetskim zvaničnicima, Vučić je podelio je na društvenim mrežama snimak iz pekare u Parizu, gde je kupio sendvič sa šunkom i sirom.

Nakon što je probao sendvič, istakao je da je cena u Srbiji nešto niža.

- Ista je cena, malo niže kod nas. Dobar je sendvič, nema loših, to je kao naš u Novom Sadu. Počeo sam da izigravam one turiste. U svakom slučaju, ako ništa drugo, kod nas su sendviči dobri. Mi sendvičari to najbolje znamo- rekao je predsednik.