Hrvatski mediji su nemilosrdno napali svog premijera Andreja Plenkovića jer je na vojnoj parade u Parizu sedeo u drugom redu i, što je još gore, gledao u leđa Aleksandru Vučiću koji je bio među zvanicama u prvom redu. Plenković je pokušao da se izvadi pred medijima pa je poručio da je „Hrvatska bila tamo gde treba da bude”, što je izazvalo bes u Hrvatskoj.

Kada su se pojavile prve fotografije sa proslave Dana pada Bastilje na kojima se jasno vidi da je hrvatski premijer skrajnut u drugi red, počela je prava negativna kampanja u Hrvatskoj.

Plenković je iz neugodne situacije pokušao da se izvuče konstatacijom da je Hrvatska bila tamo gde treba da bude, ali time je samo dolio ulje na vatru.

Na pitanje kako komentariše činjenicu da je Vučić bio u prvom, a on u drugom redu, Plenković je odgovorio:

- Stalno se za njega zanimate. Kao da je naš.

Novinarka je potom upitala Plenkovića: „Jeste li vi bili u drugom redu i ko je bio u kojem redu?", na šta je hrvatski premijer odgovorio kontrapitanjem: „Je li i to tema u Hrvatskoj?", na šta je dobio potvrdan odgovor.

- Postoji nekakav „preseans“ (pravo prvenstva). Videli ste da su bili predsednici u prvom redu i zemlje E3. E3 su Francuska, Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, a ovo drugo je bilo po „preseansu“ u redu odmah iza njih. Čudo interesa, čudo - pokušao je da objasni Plenković, ali teško da je bilo ko shvatio šta je hteo da kaže.

Piculin totalni debakl u Briselu

Istovremeno, u Briselu je dežurni srbomrzac Tonino Picula, hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu, umalo doživeo nervni slom nakon što ga je generalni direktor u Evropskoj komisiji Gert Jan Kopman ućutkao usred Brisela i rekao da je Srbija ispunila uslove i uradila ogroman posao!

Besan, nemoćan i javno ponižen jer su svi njegovi pokušaji da blokira našu zemlju propali u vodu, srbomrzac Picula je odmah otrčao na društvene mreže kako bi očajnički pokušao da ublaži sopstveni poraz.

U svojoj histeričnoj objavi na mrežama, Picula je sam priznao da je išao toliko daleko da je od generalnog direktora tražio hitno objašnjenje zašto se Srbiji uopšte isplaćuje novac i kako je moguće da Evropska komisija predlaže otvaranje novog pregovaračkog Klastera 3!

Međutim, umesto aplauza za svoju antisrpsku politiku, Picula je dobio hladan tuš i lekciju koju će dugo pamtiti!

Kopman je jasno istakao da Evropska komisija čvrsto stoji iza stava da je Srbija preduzela ozbiljne korake napred i napravila značajan reformski iskorak. Upravo zbog tog ogromnog posla i postignutih rezultata, Komisija je spremna da zvanično predloži otvaranje Klastera 3.