Pravi politički potres mogao bi da uzdrma blokaderski pokret nakon što je našu redakciju kontaktirao učesnik sastanka, za koji tvrdi da je održan u strogoj tajnosti na jednoj lokaciji van Kragujevca.

Prema njegovim rečima, na sastanku su se okupili kandidati za blokadersku listu, a ono što je tamo video i čuo, kako kaže, potpuno ga je šokiralo.

Sagovornik tvrdi da su ga najviše iznenadila imena ljudi koji bi trebalo da budu kandidati, uprkos tome što su blokaderi mesecima javno tvrdili da na njihovoj listi neće biti partijskih funkcionera i politički angažovanih osoba.

Prema njegovim navodima, među prisutnima su bili Ana Trifunović, za koju tvrdi da je bliska Novom DSS-u, Zoran Jončić, dugogodišnji član Demokratske stranke, Dimitrije Kljajić, Dejan Perić i Aleksandar Džavrić, koji važe za ljude s političkom prošlošću.

Međutim, kako navodi naš izvor, najveći šok usledio je kada se na sastanku pojavio Novica Antić, bivši predsednik Vojnog sindikata Srbije i nekadašnji lider pokreta „Metla 2020“. Sagovornik tvrdi da se Antić predstavio kao jedan od kandidata blokadera, ali i da je otvoreno govorio o svom političkom angažmanu i navodnim razgovorima s Draganom Milićem o formiranju njegove političke organizacije u Kragujevcu, u kojoj bi, prema tim tvrdnjama, imao jednu od vodećih funkcija.

Izvor dalje tvrdi da je Antić na sastanak došao u pratnji svog advokata, koji ga zastupa u sudskom postupku koji se vodi protiv njega, kao i da je upravo taj advokat, prema njegovim saznanjima, takođe među kandidatima na blokaderskoj listi.

Kako navodi sagovornik, atmosfera na sastanku bila je izuzetno napeta. Veliki deo rasprave, tvrdi on, bio je posvećen nastupu Jelene Pavlović na skupu u Kraljevu, što je izazvalo oštre sukobe među prisutnima. Pojedini kandidati navodno su negodovali zbog toga što se od njih traži da kriju svoj politički angažman, dok drugi javno nastupaju i predstavljaju blokadere.

Prema rečima izvora, moglo se čuti i da je upravo taj događaj razotkrio duboke podele među organizatorima, kao i međusobna optuživanja za loše poteze i sastavljanje liste kandidata. Sagovornik tvrdi da su pojedini učesnici otvoreno govorili o sabotaži iznutra i pokušajima da se utiče na konačan izgled blokaderske liste.



Ubačeni element među studentima?

Jedna od učesnica sastanka iznela je teoriju da je među kraljevačkim studentima najproblematičnija izvesna Anastasija, koju je opisala kao „ubačeni element“. Kako je navodno rekla, Anastasija je za tri godine promenila tri političke stranke, trenutno je aktivna u „Starosedeocima“, a optužila ju je i da izaziva podele i sukobe unutar pokreta u Kraljevu.