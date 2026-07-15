Vladimir Štimac ponovo napada predsednika Aleksandra Vučića.

Povod za novi talas besa i prozivki bilo je prisustvo predsednika Srbije na vojnoj paradi u Parizu, gde je boravio na zvanični poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Štimac, kog kritičari nazivaju propalim košarkašem i blokaderom, nije mogao da sakrije nezadovoljstvo zbog uspeha domaće diplomatije.

On se oglasio na društvenoj mreži Iks, optužujući Vučića da donosi nesreću gde god se pojavi i tvrdeći da je Makron napravio grešku što ga je pozvao.

Dok opozicioni aktivisti pokušavaju da umanje značaj ovog događaja, činjenica je da je predsednik Srbije na paradi sedeo u prvom redu.

Kritičari poručuju da su blokaderi ovim napadima još jednom pokazali samo sopstvenu nemoć i frustraciju.

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(24sedam)