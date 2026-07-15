Novi detalji o poslovanju Telemaha šokirali su javnost!

Dokumentacija iz juna 2017. godine otkriva da su Dragan Šolak i njegova kompanija Telemah navodno prodali tuđu državnu imovinu.

Reč je o banderama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, koje su u ugovoru predstavljene kao njihovo privatno vlasništvo.

Ovu infrastrukturu Telemah je zatim preprodao drugoj državnoj firmi, BH Telekomu, za milionske iznose.