Novi detalji o poslovanju Telemaha šokirali su javnost!
Dokumentacija iz juna 2017. godine otkriva da su Dragan Šolak i njegova kompanija Telemah navodno prodali tuđu državnu imovinu.
Reč je o banderama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, koje su u ugovoru predstavljene kao njihovo privatno vlasništvo.
Ovu infrastrukturu Telemah je zatim preprodao drugoj državnoj firmi, BH Telekomu, za milionske iznose.
Kritičari ističu da je, kako navode, u pitanju klasična šema u kojoj se zakupljeni državni resursi preprodaju radi ostvarivanja velike lične zarade.
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