Srbija je ispunila apsolutno sve uslove i kriterijume Evropske komisije za otvaranje Klastera 3, ali konačna odluka sada zavisi isključivo od političke volje unutar Evropske unije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se direktno iz Kijeva i poslao poruku koja do detalja objašnjava trenutnu poziciju naše zemlje.

Predsednik je jasno stavio do znanja da bi eventualno neotvaranje ovog klastera u julu bio krunski dokaz da famozni princip „napredovanja na osnovu zasluga” zapravo ne važi, već da je reč o običnoj floskuli!

Vučić: "Potvrdilo se da je 'merit-based' samo floskula"

Predsednik Srbije je ukazao na to da evropski zvaničnici i predstavnici iz regiona stalno ponavljaju frazu o napredovanju na osnovu zasluga (merit-based), ali da praksa na primeru Srbije pokazuje sasvim drugu realnost.

„Za mene bi to bio dokaz onoga o čemu sam, nažalost, govorio, a to je da zasluge nisu uvek jedina merila. I kad govorite o 'merit-based', baš ste to čuli kao od papagaja milion puta od svih ljudi iz regiona 'merit-based', 'merit-based', 'merit-based'. Sintagma, floskula, jedna za koju se sada potvrdilo da je baš floskula zato što je i Evropska komisija rekla da smo sve ispunili!” - izjavio je predsednik Vučić.

On je dodao da su to rekle i najveće države članice – Nemačka, Francuska, Italija, Španija, Poljska i Rumunija, što jasno potvrđuje da je Srbija uradila sav svoj posao.

"Ubiše se ispunjavajući kriterijume, a naš život ne zavisi od toga"

Predsednik je istakao da su naši državni timovi uložili ogroman, svakodnevni trud kako bi se ispunili svi formalni uslovi, dok su profesionalci iz same Evropske komisije maksimalno pomagali i borili se zajedno sa našim ljudima.

Veliki trud pregovarača: "Meni je najžalije naših ljudi. Ubiše se Ana, Danijel, Nemanja, po ceo bogovetni dan nešto ispunjavaju, ispunjavaju neke kriterijume. To im je i posao u krajnjoj liniji. Baš su mnogo truda, mnogo rada uložili i sad je to za njih razočaranje ako se ne dogodi. A za mene je, negde, očekivano", rekao je Vučić.

Korektna saradnja sa Briselom: Predsednik je naglasio da su se Gert Jan Kopman, Ursula fon der Lajen i Antonio Košta trudili i radili zajedno sa nama.

Nastavljamo sa ekonomskim napretkom i radom!

Poruka predsednika Srbije je jasna - nema razloga za očajanje niti paniku jer snaga naše zemlje leži u realnim ekonomskim pokazateljima, a ne u briselskim odlukama.

Ekonomski lideri regiona: Srbija je po pitanju ekonomije i životnog standarda već pretekla sve zemlje koje se formalno nalaze ispred nje na putu ka Evropskoj uniji.

Saradnja sa celim svetom: "Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima", zaključio je Vučić iz Kijeva.



