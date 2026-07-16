Predsednik Vučić će prisustvovati i potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (VSA) za period 2026-2027.

Sastanku će, kako je najavljeno, putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.

Podsetimo, predsednik Vučić je boravio juče u Kijevu, gde je učestvovao na petom samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa. Vučić se obratio se iz Kijeva nakon učešća na samitu, ističući da je imao tri veoma važna bilateralna sastanka, među kojima je posebno izdvojio razgovor sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, kao i susret sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Više o tome u našoj posebnoj vesti.

Vučić jedini nije potpisao završnu Deklaraciju usvojenu na Petom samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Kijevu.

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