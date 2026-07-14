Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži Iks na objavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je kritikovao posetu predsednika Aleksandra Vučića Parizu i njegovo prisustvo vojnoj paradi na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Brnabić je u objavi poručila da Đilas, kako je navela, iznosi pogrešne zaključke.

"Kad si korumpiran, misliš da su svi korumpirani"

- Dve stvari koje nam Đilas poručuje svojom objavom:

Kad si korumpiran, misliš da su svi korumpirani. I kad si ti na prodaju, misliš da su svi na prodaju, pa tako i Francuzi, Nemci… EU ne predstavlja Makron, nego Picula.

Obe stvari su pogrešne i da nisu pogubne po Srbiju, ukoliko bi se oni ponovo dokopali vlasti, bile bi smešne. Dobra stvar je da ostaju samo trabunjanje frustriranog tajkuna - napisala je Brnabić.

Đilas prethodno kritikovao Vučićevu posetu Parizu

Reakcija predsednice Skupštine usledila je nakon što je predsednik SSP Dragan Đilas kritikovao posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj.

Vučić je na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona prisustvovao vojnoj paradi u Parizu povodom Dana Bastilje.

Nova razmena poruka između vlasti i opozicije usledila je nakon Vučićeve posete Francuskoj, a političke tenzije nastavljaju se i na društvenim mrežama.