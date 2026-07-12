-Stigla sam i u selo Stajkovce, kod Vlasotinca, da se zahvalim meštanima ovog kraja na bezrezervnoj i kontinuiranoj podršci našem predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici. A upravo zahvaljujući njegovoj viziji razvoja naše Srbije, moj današnji dan je mogao da izgleda baš ovako. Prepodne sam bila u selu u opštini Kovačica, popodne u Vlasotincu, zato što je Srbija danas infrastrukturno poptuno drugačija zemlja nego što je bila ranije. Imamo bezbedne i moderne puteve, pa je tako danas poptuno uobičajeno da neko živi i stvara porodicu u jednom gradu ili opštini, ali da radi u drugom mestu bez da gubi čitav dan u putu po nebezbednim magistralama - rekla je ona i dodala:

-To je način na koji mi brinemo o ljudima, staramo se da njihova svakodnevica bude bolja, lakša, borimo se za veće plate i penzije, nove bolnice, naučno-tehnološke parkove, velike investicije. Nudimo rad, napredak, borbu i ujedinjenu Srbiju, naspram podela, mržnje i prezira prema onima koji misle drugačije. Uskoro će Srbija reći svoje i ne sumnjam da će na predstojećim izborima potvrditi da želi da nastavi da se razvija, umesto da bude zarobljena u vrtlogu nasilja i blokada. Srbija pobeđuje! - poručila je Ana Brnabić.