Predsednik Vučić danas je prisustvovao vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje kao prvi predsednik Srbije koji je dobio poziv za ovaj događaj.

Ovo je bio signal za blokadere da pokušaju da izuzetnu čast koja je ukazana našoj zemlji, umanje i obesmisle.

"Makron ga pozvao kao ličnog gosta da dodje u Pariz, da vidi paradu. Eh, šta bi dao da ima neko tako da ga prošvercuje da poseti Užice. Đetinja ostade san nedosanjani", napisao je u napadu nebitnosti Zdravko Ponoš na Iksu.

Ubrzo je stigao odgovor predsednice Narodne skupštine, Ane Brnabić:

"Tako je bilo da je Aleksandar Vučić izolovan, pa sad priznaju ne da nije izolovan, nego je lični gost predsednika Francuske. Pa je bilo da ne sme u Loznicu, pa predsednik Vučić

otišao u Gornje Nedeljice! Pa ne sme u Novi Sad, a onda su im bili krivi Indeks sendviči. Pa ne sme u Niš, pa bila kriva pekara. Sad je na dnevni red došlo Užice... Živote.... A kad predsednik bude otišao u Užice, biće Madagaskar. Nije ni čudo što je najveći domet ovakvih političara da vređaju žene i to je jedino iza čega čvrsto stoje, ponosni na svoje političke i ljudske domete", napisala je Brnabićeva na Iksu.