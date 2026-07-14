Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je poslao jasnu, nepokolebljivu i istorijsku poruku domaćoj i svetskoj javnosti, ističući da Srbija ostaje čvrsto prikovana za svoju politiku nezavisnosti i vojne neutralnosti!.

U trenucima kada globalni sukobi i pritisci velikih sila dostižu vrhunac, srpski lider je stavio do znanja da je za njega bezbednost sopstvenih građana jedina svetinja i da Srbiju niko neće naterati da gine za tuđe interese.

-Vodim politiku koju sam obećao svom narodu - politiku vojne neutralnosti. Ja neću da Srbiju uvlačim u sukobe, ja hoću da sačuvam mir i stabilnost u Srbiji - poručio je predsednik Vučić.