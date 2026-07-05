Ona se oglasila povodom istupa poslanika ZLF Rastislava Dinića koji je javno uskratio podršku blokaderima, iako ceo pokret još uvek, makar na papiru, pruža podršku takozvanim studentima.

- Sa zakašnjenjem sam saznala da je prof. Rastislav Dinić skrajnut u ZLF-u - navela je Biljana Lukić na društvenoj mreži "X" i dodala:

- Nemam objašnjenje za toliko glup potez, ako nije Balaševićevo 'boljima se teško prašta" - napisala je ona.

Podsetimo, rascep u ZLF počeo je nakon što je Dinić javno izneo svoj stav da taj pokret ne treba da podržava blokadera.

On se oglasio nakon propalog blokaderskog protesta u Kraljevu, na kom je govorila advokatica Jelena Pavlović, bivša poslanica Branimira Nestorovića.