Na početku vožnje gradonačelnik je, obraćajući se direktoru Direkcije za javni prevoz, uz osmeh rekao:

„Godinu dana besplatnog gradskog prevoza“, na šta je Stojković odgovorio da karte i dalje koštaju isto. Pavlović je zatim dodao: „Nula dinara.“

Tokom vožnje gradonačelnik je razgovarao i sa vozačem autobusa, koga je pitao šta mu je posle godinu dana lakše – sama vožnja ili to što više ne mora da broji kusur.

„Mnogo je lakše bez kusura“, odgovorio je vozač.

Pavlović je potom razgovarao sa putnicima i pitao ih da li im se i dalje dešava da pri ulasku u autobus instinktivno posegnu za novčanikom.

„Dešavalo mi se često. Teško je lišiti se starih navika“, rekla je jedna sugrađanka.

Na pitanje gradonačelnika na šta sada najčešće troši novac koji je ranije izdvajala za autobuske karte, odgovorila je:

„Uglavnom na šoping“, na šta je Pavlović kroz osmeh dodao: „Znao sam.“

O značaju ove mere, gradonačelnik je istakao da je njeno uvođenje bilo važno kako bi građani dobili pristupačniji i funkcionalniji javni prevoz.

„Insistirao sam da uvedemo besplatan javni prevoz kako bismo ljudima pružili dodatnu mogućnost za kretanje. Građanima koji žive na obodima grada sada je lakše da dođu do centra, ali i onima iz centralnih delova da jednostavnije stignu do prigradskih naselja“, rekao je Pavlović.

On je dodao da Grad planira i naredne korake u unapređenju javnog prevoza. U toku je izrada nove studije razvoja sistema, koja predviđa uspostavljanje transfer stanica na obodima Niša, kako bi se putnicima iz prigradskih naselja omogućilo jednostavnije presedanje na gradske linije i kraće vreme čekanja.

Gradonačelnik je naglasio i da je cilj da javni prevoz bude ne samo besplatan, već i kvalitetan.

„Autobusi su dobri, niskopodni su, imaju dobru klimu, udobna sedišta. Sve je kako treba“, rekao je Pavlović.

Na pitanje šta smatra najvećom prednošću besplatnog prevoza za građane, direktor Direkcije za javni prevoz Goran Stojković rekao je da se najveća promena ogleda u tome što putnici više ne moraju da razmišljaju o kupovini karata.

„Mislim da im se najviše sviđa to što više ne traže sitan novac po džepovima i ne razmišljaju o plaćanju karte“, rekao je Stojković.

Besplatan gradski i prigradski prevoz u Nišu uveden je 1. jula 2025. godine i dostupan je svim građanima i posetiocima grada. U gradskoj upravi ocenjuju da ova mera, osim što predstavlja značajnu uštedu za građane, doprinosi i većoj dostupnosti javnog prevoza, podstiče njegovo korišćenje i predstavlja korak ka modernijem i održivijem saobraćajnom sistemu.