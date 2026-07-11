Vučić je podsetio da je 2012. godine bilo 22.000 nezaposlenih u Leskovcu, a da ih je danas 10.000, kao i da je prosečna plata pre 14 godina bila 280, a da je sada 810 evra.

"Doveli smo od Aptiva do Aundea, koji zapošljavaju oko 3.500 ljudi ukupno ili kombinovano, ali nije dovoljno. I plate su i dalje veoma niske", kazao je Vučić i istakao da je prosečna plata u Beogradu skoro 1.400 evra. Navodeći da u Beogradu koriste izgovor da su i troškovi veći, Vučić je rekao da i kada im se ponudi ista plata, ali da odu u Leskovac ili Vranje da žive, oni odbiju.

"Mi moramo ravnomerno da razvijamo Srbiju, moramo da ulažemo u ova mesta, da bi ljudi mogli da ostanu i opstanu ovde. I moraćemo mnogo više da ulažemo. To je i suština plana 'Srbija 2030'", kazao je Vučić.

Kako je dodao, na takve puteve se nadovezuju glavni državni, regionalni, magistralni putevi, brze saobraćajnice. "Mi smo ovde uradili dobar put Leskovac-Lebane, ima četiri kilometra još koji treba da se uradi. Povezali Medveđu neverovatnim putem. Medveđa nikad nije mislila da će da ima tako dobar put, glavni put, koji ide preko Lebana do Leskovca. Ali još mnogo toga mora da se uradi", naveo je Vučić.

Vučić je potom saopštio koje će sve benefite imati meštani od pokretne ambulante, u prvom redu od raznovrsnosti pregleda koji će im biti dostupni.

- Ovo mi je najbolji dan u životu - moglo se čuti od jedne žene koja je sa nestrpljenjem čekala da se fotografiše sa predsednikom. Ona se i rasplakala i dodala da joj je ostvarena želja.