O platformi "Ko si, bre, ti?", Vučić kaže da su se ljudi žalili.

"Oboreni su ne svi rekordi, to je najveći broj klikova mislim ikada u Srbiji, bio je pokušaj zagušenja i rušenja platforme juče iz inostranstva, mnogo truda su uložili da to sruše, pa su stručnjaci postavili nove zaštitne zidove. Ukupno je stiglo 429 prijava, a nećete verovati koliko je klikova bilo - 5.700.000. To ne govori o stvarnom broju ljudi, nego da je bio pokušaj rušenja, nekome je to zaista zasmetalo", rekao je predsednik.

"To je jedan izuzetan mehanizam, ja nisam znao da u Prokuplju ima naselje Ravne sa dva kontejnera i da niko ne odnosi smeće. Danas ću zvati gradonačelnika Prokuplja, dobio sam i fotografiju. Znam koga mogu da pozovem. Hiljadu stvari ne mogu, ali sad govorim stvari koje mogu. Nisam ni sudstvo ni tužilaštvo, pokušavam da ispravim ono što je rezultat i našeg nedovoljnog angažmana, budnosti, rada i hoću da ne budem Đilas, da ne budem tako arogantan i bahat prema svojim građanima i želim da i svi ostali ne budu takvi, već da pruže podršku i sebe menjaju. Želim najbolje svima, ali mi moramo da radimo više i borimo se i tu su dobri rezultati", poručio je Vučić.