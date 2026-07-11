Deo obraćanja građanima podeljen je i putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Uvek sam srećan kada otvaramo auto-puteve, ali podjednako sam srećan i kada završimo regionalne i lokalne puteve, jer znam koliko to znači našem narodu. To znači život, jer selo dobija novu priliku za razvoj i izgleda neuporedivo lepše. Ovo je predivan kraj Srbije i važno mi je da pokažemo da čujemo građane, da ih slušamo i da gradimo ono što im je najpotrebnije. Za ove ljude put znači život i to će vam potvrditi svaki domaćin. Bez dobrog puta nema ni ostanka ljudi na selu, ni razvoja, ni boljeg života. Zato želim da mnogo više ulažemo upravo u ovakva mesta.



Naša obaveza je da ravnomerno razvijamo Srbiju, da osnažujemo sela i omogućimo ljudima da ostanu i opstanu na svojim ognjištima. U ovim teškim vremenima naš najvažniji zadatak je da sačuvamo mir i stabilnost, da jačamo ekonomiju, vodimo računa o ljudima i nastavimo da podižemo životni standard građana.



Hvala vam na veličanstvenom dočeku, na ljubavi i podršci koju mi pružate. Bez vas ništa od ovoga ne bismo mogli da uradimo. Vi ste moja snaga i verujem da ćemo u periodu koji je pred nama imati još mnogo razloga da se radujemo novim uspesima i novim projektima. Čujem vas, slušam vas i nastaviću da se borim za svako mesto i svakog čoveka, jer samo tako Srbija može da nastavi da napreduje.



Živela Srbija!", poručio je Vučić.