Tokom obilaska, predsednik je govorio i o presudi protiv patrijarha Porfirija koja je doneta u Sloveniji.

"Osuđen je za nešto što nikad nije radio ni činio i to pokazuje odnos kakav je odnos prema srpskoj crkvi, stubu srpskog društva svuda. Tako to izgleda kada neko hoće da prognoni Srbe svuda, najbolje srpske predstavnike", naglasio je Vučić.

"Patrijarh Porfirije, po mom sudu i mišljenju, čak i ovom presudom može da se ponosi, jer to pokazuje koliko je značajan srpskom narodu i šta o njemu misle svi oni koji srpski narod ne podržavaju, ali mislim da to patrijarhu srpskom može samo da donese oreol žrtve i mučenika i još veću snagu da mu da od njegovog naroda kojem verno služi", kaže predsednik.