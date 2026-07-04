Govoreći o političkim protivnicima, Vučić je naveo da poštuje njihova očekivanja, ali da je za njega najvažnije ono što je urađeno i ono što se građanima može ponuditi u budućnosti.

„Toliko sam posvećen rezultatima da nemam čak ni komentar, radujem se što će to na izborima biti jedna dobra utakmica, jer naši protivnici veruju u ubedljivu pobedu, da li se hrabre ili nešto drugo rade, ja prvo volim da skočim i onda kažem "hop" i da uradimo nešto pa tek onda da se pohvalimo, za nas će to biti teška utakmica uz svo poštovanje prema političkim protivnicima. U međuvremenu sve ODIHR-ove preporuke da usvojimo, da primenimo i da se pripremimo za izbore i to je to. To je dan demokratije, prava utakmica u kojoj nema popuštanja i u kojoj će bolji da pobedi, to je to. A šta oni jedni o drugima pričaju, mislili su to pre godinu dana, ali su oni hteli da iskoriste ove mlade ljude, onda su se ovi malo opametili i nisu hteli da dozvole da budu iskorišćeni, a u međuvremenu tu se pokazalo mnogo problema, nedostataka, a sve vezano za ličnu sujetu, ko će na kom mestu da bude na listi i ko će gde kandidat da bude. Mi moramo da pobedimo realnim rezultatima i snovima o budućnosti koje možemo da ispunimo građanima. Lično mora građanin da bude zadovoljan, a ne funkcioner. Ako gradite kampanju na zdovoljstvu funkcionera, onda tu nema ništa.“