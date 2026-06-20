Potpredsednik italijanske vlade Mateo Salvini danas je stao u odbranu premijerke Đorđe Meloni, potvrđujući jedinstvo vlade, nakon uvredljivih komentara američkog predsednika Donalda Trampa na njen račun i istakao da “svako ko napada premijera, napada celu vladu i čitavu Italiju“, prenela je danas agencija Adnkronos.

On je, međutim, dodao da to očigledno neće ugroziti odnose između dve prijateljske zemlje i dva prijateljska naroda.

Sukob Trampa i Melonijeve eskalirao je nakon komentara američkog predsednika, u kojem je premijerku Italije optužio da je “molila” za zajedničku fotografiju na samitu G7 u Evijanu, da bi juče tvrdio da je bila “odsutna u dešavanjima u Ormuskom moreuzu“, podsetila je agencija.

“Bila je moj obožavalac, ali je više ne želim“, rekao je američki predsednik.

On je na svojoj mreži Truth Social naveo da je Meloni "iznova i iznova je tražila" da se fotografiše sa njim tokom sastanka G7 u Francuskoj.

"Njena popularnost u Italiji je u padu, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je bilo reči o sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje (ali isto važi i za NATO, kada smo već kod toga)", napisao je Tramp.

Meloni je odmah odgovorila na društvenim mrežama, nazvavši komentare o snimku na samitu G7 “potpuno izmišljenim“. Ona je takođe izrazila “zaprepašćenje“ stavom američkog lidera prema svojim saveznicima.

Na pitanje novinara da li se kaje što je podržao američkog predsednika, Salvini se našalio, rekavši da ne mora da se kaje, i da to radi kada ide na ispovest u crkvu.

Komentarišući svoj odnos sa Trampom, nakon kontroverznih izjava američkog predsednika, i odgovarajući na pitanje da li se i dalje oseća kao Trampov pristalica, Salvini je odgovorio da se oseća kao Italijan.

“Ja sam potpredsednik Saveta ministara i želim da imam dobre odnose sa svima“, poručio je on.

Na pitanje da li će prisustvovati prijemu 4. jula povodom obeležavanja američkog nacionalnog praznika, potpresednik italijanske vlade je rekao da svoj raspored pravi iz nedelje u nedelju.

” Mogu da kažem gde idem danas popodne, a to je na Pjacu San Karlo u Milanu, i gde idem sutra sa ćerkom“, odgovorio je Salvini.

Sukob američkog lidera i italijanske premijerke takođe je naveo predsednika Serđa Matarelu da uputi telefonski poziv solidarnosti Melonijevoj, prenosi Adnkronos.

Istovremeno je otkazana i poseta ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija Americi, a on je Trampove reči ocenio kao “ozbiljne i uvredljive za celu Italiju“.