Da se izbori održavaju u nedelju, Srpska napredna stranka osvojila bi čak 47,1 odsto glasova, dok bi zajedno sa SPS-om imali preko 50 odsto glasova, pokazuje poslednje istraživanje agencije Faktor plus rađeno u junu 2026. godine na uzorku od 1.200 punoletnih ispitanika na teritoriji Republike Srbije.

Ovu informaciju koja je objavljena komentarisala za N1 novinarka Nove.rs Jelena Bulajić.

Ona je morala da potvrdi istinu:

Nema sumnje da SNS vraća svoj rejting! - rekla je uživo u programu.