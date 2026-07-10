Čipčićeva je navela da bi, kada bi mogla nešto da promeni, „zabranila ljudima preko 65 godina da glasaju”.

Eto pravog lica te „elite”. Dok im penzioneri nisu potrebni, onda su „nazadni”, „stari” i „nepodobni”. Kad treba da se priča o demokratiji, puna su im usta slobode. A kad narod ne glasa kako oni žele, onda bi narodu oduzimali prava.

Postavlja se pitanje ako bi blokaderi penzionerima ukinuli pravo glasa, da li bi im sutra ukinuli i penzije? Da li bi ljudi koji su gradili ovu zemlju, radili po 40 godina, podizali decu, čuvali porodice i branili Srbiju, po njima trebalo da ćute samo zato što ne podržavaju njihovu politiku? To nije demokratija. To je politički prezir prema sopstvenom narodu.

Izjava Čipčićeve je usledila uz seriju objava na društvenim mrežama u kojima su pojedini korisnici penzionere nazivali „marvom”, „stočnim fondom”, „izlapelim primitivcima” i „sebičnim drtinama”, dok su neki čak predlagali da im se ukine pravo glasa, a neki poručili i da jedva čekaju da penzioneri umru.

Povod za takve reakcije bilo je istraživanje prema kojem više od 800.000 penzionera glasa za Aleksandra Vučića, što čini više od polovine njegovih ukupnih birača.