Platforma je dostupna na adresi www.kosibreti.rs.

Namenjena je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Korisnici mogu da podnesu prijavu bez registracije i ostavljanja ličnih podataka.

Kako podneti prijavu?

Sve što treba da uradite da biste podneli prijavu je da kliknete na "Podnesi sigurnu prijavu". Nakon toga se otvara novi prozor gde se možete prijaviti.

Potom izaberete oblast prijave - bahato ponašenje funkcionera, korupciju ili ostalo.

Potom za sve tri oblasti popunjavate polja u kojima se precizirate šta, kad i gde se dogodilo.

Kako se navodi, moguće je dostaviti i dokaze u elektronskoj formi.

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