Kako kaže predsednik, platforma je pokrenuta i za sat vremena poslato je 23 prijave.

"Krenula je platforma "Ko si bre ti" i veoma sam uzbuđen, veoma sam ponosan na rezultate. Za sat vremena imamo 23 prijave i vidite kako ovde sve transparentno stoji, kako sve radi", rekao je Vučić u video snimku koji je objavljen na njegovom Instagram nalogu.

On se zahvalio građanima na poverenju.

"Šta možete da prijavite, to smo podveli pod bahato ponašanje javnih funkcionera, sumnje na korupciju, i sve druge nezakonite radnje, nepravilnosti, ili ono što vam se ne dopada u ponašanju javnih funkcionera. Dakle, ovde odgovarate da li vam je prijava anonimna, da li želite da ostanete tako ili ne. Mi nećemo moći na sve uvek da odgovorimo, ali ćemo dati sve od sebe da pokušamo da odgovorimo na gotovo sve, bilo kroz našu reakciju u javnosti", najavio je predsednik.



Predsednik kaže da ukoliko niste želeli da ostanete anonimni, direktno će pokušati da vam odgovore.



"Ali ćete videti da nešto menjamo, da se popravljamo, i da sebe menjamo u krajnjoj liniji, i da se ponašamo odgovornije, i da se ponašamo ozbiljnije. Ja sad neću vama da otvaram, ovde vidite da sam ja nekoliko već otvorio, moj tim će svaku da otvori, a ja ću svaku na kraju da pogledam. Srećan sam zbog onoga što sam već video, jer to je ono što sam tražio. Neki ljudi su se žalili na rotacije, neki su se žalili na parkiranje, neki su se žalili na bahatost predsednika opštine koji stalno viče na ljude koji mu se suprotstavljaju, ili koji imaju drugačiji stav, drugačije mišljenje", naveo je Vučić.



"Mnogo, mnogo važno, i mnogo sam srećan, uzbuđen, iskreno, i nadam se da ćemo ovim uspeti, pre svega, da promenimo i da pokažemo da nam je briga o građanima ono što je najvažnije. Mnogo vam hvala na svemu, hvala na poverenju, a ovo će da traje dugo, i želim da razvijemo takvu vrstu komunikacije u kojoj je najvažnije da razumemo da ljudi nemaju obavezu da trpe našu bahatost, a da mi moramo da budemo neuporedivo odgovorniji i neuporedivo ozbiljniji", dodao je on.



Predsednik kaže da želi da podstakne hrabrost da se izađe sa stvarima.

"Da izbacite iz sebe ono što vas muči, a mi se nećemo naljutiti čak i kad niste u pravu, čak i kad ste prestrogi u svojoj oceni, ali ćemo mi morati da pažljivo merimo svaku vašu reč i da pokušamo da izađemo u susret, i kao što rekoh, sebe da promenimo", zaključio je Vučić.