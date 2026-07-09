Neobična scena iz Bosne i Hercegovine postala je hit na društvenim mrežama nakon što su vatrogasci iz Prijedora objavili fotografije jedne od svojih najneobičnijih intervencija. Umesto gašenja požara ili spasavanja u saobraćajnim nesrećama, ovog puta imali su sasvim drugačiji zadatak – da pomognu dečaku koji se zaglavio u tabureu.

Sve se dogodilo u subotu, 4. jula, kada je mališan, iz za sada nepoznatih razloga, uspeo da se uvuče u tabure, ali više nije mogao sam da izađe. Porodica nije uspela da ga oslobodi, pa je pomoć zatražena od vatrogasaca.

Vatrogasci brzo reagovali

Pripadnici vatrogasne službe ubrzo su stigli na lice mesta i pažljivo pristupili spasavanju kako bi dečaka izvukli bez povreda i dodatnog stresa.

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici objavili su fotografije intervencije uz kratak opis:

"Još jedna neobična intervencija."

Fotografije su ubrzo privukle veliku pažnju korisnika društvenih mreža, a mnogi nisu mogli da sakriju iznenađenje zbog onoga što vide.

Komentari nasmejali region

Ispod objave nizali su se brojni komentari, a pojedini korisnici su u šaljivom tonu pisali:

"Ovo ima samo u Bosni!"

"Kako se ovo uopšte desilo?!"

Mnogi roditelji su priznali da ih ovakve situacije ne iznenađuju, jer su deca često veoma radoznala i uspeju da se nađu u potpuno neočekivanim okolnostima.

Intervencija završena sa osmehom

Najvažnije je da je cela situacija završena bez povreda. Nakon što su uspešno oslobodili mališana, vatrogasci su mu pokazali svoje vozilo i deo opreme, pa je neobična intervencija na kraju dobila i lep završetak.

Ovaj događaj još jednom je pokazao da posao vatrogasaca ne podrazumeva samo gašenje požara i spasavanje u opasnim situacijama, već i pomoć građanima u najrazličitijim, ponekad potpuno neočekivanim okolnostima koje izmame osmeh i onima koji u njima učestvuju i onima koji ih kasnije vide na društvenim mrežama.