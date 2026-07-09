Svađe u plenumaškim redovima ne prestaju, a situacija je dostigla tačku ključanja kada je lažni ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta žestoko kritikovao studente blokadere, poručivši da njihovo ponašanje narušava osnovne principe demokratije.

Naime, Aleksandar Jovanović Ćuta je u izjavi za blokadersku Insajder TV, poručio da nema nameru da se „sklanja studentima blokaderima“, te da to predstavlja narušavanje osnovnih principa demokratije.

Ćuta poručuje plenumašima da niko nema pravo bilo kome da određuje da li će izaći na izbore ili ne.

- Ako neko misli da neko treba da se skloni zato što je neko drugi rekao tako, onda je to narušavanje osnovnih principa demokratije. Niko nema prava, ponoviću, da bilo kome određuje da li će da izlazi na izbore ili ne. Nije normalno da neko traži podršku, a neće da se predstavi da kaže ko je. To je nenormalno, to u životu ne postoji, a kamoli u politici - kazao je Ćuta.

On je oštro kritikovao blokadersku politiku, rekavši da na sva zvona mole za podršku, a istovremeno izbegavaju odgovornost i transparentnost.

- Ako želiš da se boriš protiv ovog režima, protiv ovog kriminala, moraš da mu staneš na crtu imenom i prezimenom. Neću da podržim nekoga ko ne želi da razgovara, a koji ultimativno traži od nas da se sklonimo - jasan je bio ovaj okoreli opozicionar.

Zaratili Đilas i Štimac

Međutim, ovo nije bio kraj svađa, jer ponovo su zaratili Dragan Đilas i bivši košarkaš Vladimir Štimac.

Đilas je, kako su brže bolje potrčali da prenesu tajkunski mediji, poručio da će podržati predsedničkog kandidata takozvane studentske liste, ali je za to postavio dva uslova.

- Taj kandidat ne treba da bude ekstreman ni na jednu stranu, nego treba da bude neko iza koga svi možemo da stanemo i za koga smo sigurni da će funkciju predsednika Republike obavljati u skladu s ustavnim ovlašćenjima, a ne na način kako je to radio Aleksandar Vučić - izjavio je Đilas u Skupštini Srbije.

Reagujući na Đilasove uslove, oglasio se Štimac.

„Hahahah, oni hoće da postavljaju uslove, ni cenzus ne mogu da prebace? Ovo svaki dan sve bolje od boljeg. Absolute cinema“, napisao je on na društvenoj mreži Iks.