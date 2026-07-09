Koliko su Aleksandar Vučić i Srbija trn u oku Hrvata, najbolje pokazuje neverovatan blam zagrebačkog Večernjeg lista koji je objavio tekst pod naslovom „Vučić će likovati zbog ovih vesti: Beograd grabi prema vrhu Evrope, Srbija preskočila i Hrvatsku“, a onda ga brže-bolje promenio u neutralnu varijantu u kojoj se predsednik Srbije ne pominje.

Inače, sam tekst Večernjeg lista je korektan, i Hrvati navode da, dok se najveće evropske ekonomije suočavaju s usporenim privrednim rastom, najnovije projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuju da će nekoliko manjih država ostvariti znatno bolje rezultate.

Među njima se nalazi i Srbija, koja bi u periodu od 2027. do 2031. godine trebalo da bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

Prema procenama MMF-a, privreda evrozone u narednom petogodišnjem periodu trebalo bi da raste prosečnom stopom od svega 1,2 odsto godišnje, dok se za celu Evropsku uniju očekuje rast od 1,4 odsto. Kao glavni razlozi usporavanja navode se visok javni dug, starenje stanovništva, slaba produktivnost, visoki troškovi energije i geopolitička neizvesnost, stoji u tekstu.

Glavni pokretači privrede biće pripreme za međunarodnu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, koje podrazumevaju velika ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, građevinski sektor i urbani razvoj, pišu Hrvati.

I sve bi to bilo u redu da nekome, pretpostavljamo iz vlasti, nije zasmetao prvobitni naslov, ne samo zbog pohvala na račun Srbije i njene ekonomske politike, već najviše zbog konstatacije da je Srbija preskočila Hrvatsku.

Usledila je brza promena naslova, koji u novoj verziji glasi: „Ekonomije ovih pet država će rasti dvostruko brže od evropskog proseka: Postoji objašnjenje“.

I zaista postoji objašnjenje, evropski izvestilac Tonino Picula svim silama se trudi da nanese štetu Srbiji, međutim, uprkos cenzuri, uspesi naše zemlje ne mogu se tako lako sakriti.

Uostalom, čak i mala deca znaju da jednom kada se nešto objavi na internetu, to je skoro nemoguće sakriti ili obrisati zauvek.

Naročito, kada se, kao u slučaju Večernjeg lista, ne promeni URL link.

Brnabić: Picula bi hteo da na vlast dovede blokadere-poslušnike

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić brutalno je odgovorila na sramne napade blokaderskog ustaše Tonina Picule.

Srbomrzac Picula, poznat po tome što koristi svaku priliku da pljune po našem narodu i državi, drznuo se da se usprotivi otvaranju Klastera 3 za Srbiju, prosipajući jeftinu priču o vladavini prava i medijskim slobodama.

- Što predsednik Srbije više vodi prosrpsku politiku, to će Picula više insistirati da se Srbija kazni. I to nema veze s reformama na evropskom putu. Ukoliko bi uspeo da na vlast dovede blokadere poslušnike, ne bismo nijednu reformu morali da sprovedemo, jurili bismo ka EU kao Hrvatska ka Tompsonu - poručila je Brnabićeva.