Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od dve trećine četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog špijunaže, potvrdio je njegov advokat Novak Lukić.

- Tačno je da je pušten na uslovni otpust. Odslužio je više od tri četvrtine izrečene kazne, a odluka o uslovnom otpustu doneta je 25. juna - rekao je Lukić.

Da podsetimo, Momčila Perišića je Apelacioni sud u Beogradu 2022. godine pravosnažno osudio na četiri godine zatvora zbog odavanja državne tajne, odnosno predaje poverljivih vojnih dokumenata službeniku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Džonu Nejboru 2002. godine.

Vojna služba bezbednosti uhapsila je Perišića 14. marta 2002. godine u motelu na Ibarskoj magistrali zbog sumnje da je odavao poverljive informacije Džonu Nejboru, koji se tada pozvao na diplomatski imunitet.

Perišić je uhapšen u trenutku kada je, kako su tada objavili mediji, Nejboru predavao strogo poverljive dokumente koji, navodno, govore o učešću pripadnika Vojske Jugoslavije u ratnim operacijama u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj.

Dokumenti su navodno bili originalni i nosili su oznaku vojne tajne.

Pojedini mediji su objavili i da je u trenutku hapšenja od Nejbora uzimao kovertu.

Perišić je u motel „Šarić“ stigao oko 20 časova, u trenerci, s mobilnim telefonom, malim telefonskim imenikom i olovkom u rukama, navode mediji.

Na kraju, Perišić je prvostepeno bio osuđen na tri godine zatvora, da bi Apelacioni sud kaznu povećao na četiri godine.

Takođe, Perišić je ranije bio optužen i pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, gde je prvostepeno bio osuđen na 27 godina zatvora za ratne zločine, ali ga je Žalbeno veće 2013. godine pravosnažno oslobodilo svih optužbi i naložilo njegovo puštanje na slobodu.