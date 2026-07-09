Nakon što je predsednik Srbije predstavio paket mera za poboljšanje standarda penzionera i socijalno ugroženih građana, blokaderi su počeli sa nečuvenim vređanjem penzionera koji su krivi samo zbog toga što glasaju za Aleksandra Vučića.

Naime, nakon što je tajkunska Nova S objavila rezultate istraživanja koji pokazuju da bi više od 800.000 penzionera glasalo za Vučića, usledile su najstrašnije uvrede na račun najstarijih sugrađana.

„Evo nam je naša budućnost. Malo im je što su s*ebali poslednjih 10, 20, 30 godina pa nastavljaju dalje. Bravo, penzioneri, pi*am vam se uskoro po grobu“, poručuju blokaderi na društvenoj mreži Iks.

Plenumaši više ne mogu da sakriju mržnju prema najstarijim građanima Srbije, što je posebno bilo očigledno tokom skupa „Srbija, jedna porodica“.

Tada je ogromnu pažnju privukao blokaderski aktivista koji se u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama otvoreno radovao velikom skupu u Beogradu „jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera“.

- U tolikoj gužvi, na tolikoj temperaturi, ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50. Ne može im pomoći. Znači, u nekoj gužvetini bez vazduha, bez, što se kaže, kiseonika, u onoj omorini. Mora da umre. A to je dobra vest za nas koji smo protiv ove vlasti. Jer to je 10-20 glasova manje za njega - rekao je on.

Poruka je upućena čitavoj društvenoj grupi samo zato što znatni broj njenih pripadnika na izborima podržava aktuelnu vlast. Umesto prihvatanja činjenice da svaki građanin ima pravo da slobodno bira za koga će glasati, autorka objave penzionere vređa i priziva njihovu smrt.

Takva retorika pokazuje stepen netrpeljivosti prema građanima koji ne prihvataju političke stavove blokaderske opozicije. Penzioneri su predstavljeni kao prepreka političkim planovima protivnika vlasti, zbog čega im se upućuju poruke koje izlaze iz okvira svake pristojne političke i javne komunikacije.

Sa druge strane, predsednik Srbije je odao priznanje penzionerima, jer oni su podneli najveći teret pojedinih reformi.

- Penzioneri su svojim razumevanjem reformi dali veliki doprinos stabilizaciji javnih finansija, što je omogućilo ove mere podrške.

- Radimo zbog toga što, prvo, znamo - naši penzioneri su izuzetno odgovorni ljudi. To su ljudi koji su na najbolji način razumeli reforme koje smo morali da sprovodimo i 2014. godine, teške reforme, da bismo zemlju doveli u ovu situaciju da penzije mogu izuzetno brzo da se uvećavaju i da možemo da razmišljamo o ovakvim jednokratnim davanjima koja više nisu mala, već su velika. Radimo to zato što smo najveći deo tereta prebacili, bili prebacili u stvari, na penzionere - istakao je Vučić.

Mali: Hvala penzionerima na velikoj podršci reformama

Ministar finansija Siniša Mali se zahvalio penzionerima koji su podneli veliki deo tereta krize poslednjih godina, ali uprkos tome, podržali sve reforme koje su se sprovodile.

- U poslednjih nekoliko godina su plate brže rasle nego penzije, na ovaj način želimo da im to nadoknadimo. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima. Obećanje koje smo dali, a to je da ćemo pomoći, da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja. Mi na ovaj način to obećanje ispunjavamo, i to je mnogo važna poruka za sve građane Srbije - rekao je Mali.

Prete Vučiću da će u krvi otići s vlasti

Hanibal Kovač, kolumnista blokaderskog lista „Danas“, monstruozno je pretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će u krvi otići sa vlasti.

Naime, blokader Hanibal Kovač javno je zapretio predsedniku Vučiću, a da stvar bude gora, njegovu izjavu podržao je blokaderski dvojac Nenad Kulačin i Marko Vidojković, kod kojih je i gostovao kolumnista blokaderskog glasila.

- Ova vlast neće otići na đubrište istorije, a da ne bude krvi. Znači, to sam rekao pre nekoliko godina i, nažalost, sve više idemo ka tome, ka tom scenariju. Plašim se da u režimima kao što je ovaj naš nijedna vlast nije otišla, a da nije u svetu... Dakle, pa neće ni kod nas, a da nije bilo onako baš krvavo, mučno i tragično - glasi skandalozna izjava tajkunskog kolumniste.