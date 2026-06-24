General Kristofer Donahju je trenutno zapovednik američke kopnene vojske u Evropi i Africi, kao i šef Kopnene komande NATO-a i uprave za podršku Ukrajini u Vizbadenu.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je već smenio više od 20 generala i admirala u okviru reforme Pentagona i čistke oficira koji su, kako je naveo, unapređeni na osnovu političke podobnosti a ne vojne veštine.

Donahju je već u martu 2022. godine postao vođa projekta za vojnu pomoć Ukrajini, nakon posete ukrajinskog generala Mihaila Zabrodskog Vizbadenu. Po navodima "Njujork tajmsa" iz marta 2025, Donahju nije organizovao isporuke oružja i municije Ukrajincima, već je Kijevu slao obaveštajne podatke i planove dejstva.

Američki list Donahjua i druge američke generale u Vizbadenu prikazuje kao "kariku u lancu ubijanja", odnosno direktne učesnike sukoba sa Rusijom. Isti izvor navodi da je Donahju savetovao generala Valerija Zalužnog kako da napadne ruske snage u Hersonskoj oblasti, a Aleksandra Sirskog o ofanzivi u Harkovskoj oblasti u jesen 2022.

Krajem te godine odlazi u SAD da komanduje preimenovanjem vojnih baza iz "nepodobnih" oficira Konfederacije u politički podobnija imena koja je naredila administracija Džozefa Bajdena. Već 2024. se opet vraća u Vizbaden, jer je njegov naslednik Antonio Aguto imao problema sa alkoholom tokom poseta Kijevu.

U julu 2024. Donahju daje izjavu medijima da NATO u "neverovatno kratkom roku" može da zauzme rusku oblast Kalinjingrad, što podiže tenzije sa Moskvom. U međuvremenu, opet savetuje Ukrajince kako da koriste dalekometne rakete u napadima na teritoriju Rusije, među njima i plažu kod Sevastopolja koju pogađaju kasetne bombe.

Ostaće zapamćen i još jedan njegov citat, da je Ukrajina "postala laboratorija" za američku namensku industriju, gde mogu da ispituju najnoviju vojnu tehnologiju.

Inače, Donahju je stekao slavu kao poslednji američki vojnik koji se povukao iz Avganistana, krajem avgusta 2021. Na fotografiji koja je obišla svet, snimljen je na rampi aviona koji treba da poleti iz Kabula. Kako pričaju njegove kolege, u jedan od aviona je spakovao i kamionet koji je posle upućen u padobranski muzej SAD.

Kako navode iz Pentagona, Donahjua će na čelu komande za Evropu i Afriku zameniti general-potpukovnik Kevin Admiral, trenutni zapovednik 3. oklopnog koprusa.