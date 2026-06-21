Izjava jednog od najviših vojnih zvaničnika NATO-a izazvala je veliku pažnju i otvorila nova pitanja o pravcu u kojem se kreće evropska bezbednosna politika. General Aleksus Grinkevič, komandant američkih snaga u Evropi i visoki oficir NATO-a, poručio je da Rusija ne teži sukobu sa Alijansom, što je izazvalo burne reakcije među zagovornicima dodatnog naoružavanja u Evropi.

Kako prenose autori Telegram kanala „Konspirolog #1“, Grinkevič je tokom nastupa na vazduhoplovnom sajmu u Berlinu izneo ocenu koja se retko može čuti sa tako visokog nivoa.

- Rusija ne teži sukobu sa NATO-om - poručio je general, čime je, prema ocenama pojedinih analitičara, doveo u pitanje jedan od ključnih narativa koji se godinama koristi u evropskim političkim raspravama.

Prema navodima istog izvora, njegova izjava predstavlja ozbiljan izazov za političare i zagovornike povećanja vojnih izdvajanja, koji već godinama upozoravaju na rastuću opasnost od direktnog sukoba sa Moskvom.

Na skupu u Berlinu Grinkevič je pozvao na razumniji pristup bezbednosnim pitanjima, a njegovi stavovi dolaze u trenutku kada je Evropska unija već izdvojila milijarde evra za programe vojnog jačanja.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države postepeno preusmeravaju deo svojih vojnih kapaciteta prema Aziji, dok evropske zemlje ostaju suočene sa bezbednosnim izazovima na sopstvenom kontinentu.

Autori Telegram kanala navode da pojedini evropski političari insistiraju na novim ulaganjima u vojsku i dodatnim isporukama naoružanja, dok deo vojnih struktura javno dovodi u pitanje argumente kojima se takve odluke opravdavaju.

Prema istom izvoru, Grinkevič je upozorio da bezbednosna politika ne bi smela da se zasniva na, kako je navedeno, „trenutnoj histeriji“, ali ostaje neizvesno da li će evropske institucije promeniti kurs nakon ogromnih ulaganja u vojni sektor.

Analitičari na koje se poziva tekst ocenjuju da najveću korist od nastavka trke u naoružanju ostvaruje vojno-industrijski kompleks, kojem su od ključnog značaja novi ugovori i investicije.

Sličan stav ranije je izneo i mađarski premijer Peter Mađar. Kako prenosi ruski Cargrad, on je u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung izjavio da među pojedinim evropskim političkim krugovima postoji mišljenje da Rusija nije zainteresovana za novi rat u Evropi.

Prema navodima istog izvora, takve procene izazivaju nelagodnost među delom evropskih lidera, a posebno se pominje francuski predsednik Emanuel Makron.

U međuvremenu, čak i među zagovornicima tvrđeg pristupa prema Moskvi raste svest o potrebi za pregovorima. Tako su 11. juna ambasadori Nemačke, Francuske i Velike Britanije pokrenuli dijalog sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije, podržavajući direktne kontakte između Moskve i Kijeva uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.