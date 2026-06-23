Predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, kako deluje, mnogo je razljutilo otkrivanje afere "zvučni top".

- I mi danas imamo da oni kao nastavljaju da rade i objašnjavaju, evo vam ogovor i Tadiću, kako oni sprovode istragu, na osnovu čega sprovode istragu.

Na ovo pitanje voditelj je dodao da "na osnovu tih dokumenata koje su pronašli"...

Međutim, Đilas nije dao voditelju da dovrši rečenicu, ne krijući svoje nezadovoljstvo zbog dokumenata.

- Znači, svi oni koji učestvuju sada u ovome, i ovi koji su bili gosti u toj emisiji, i oni koji su tu emisiju napravili, i oni koji su naložili da se ona napravi, i svi koji učestvuju, jednog dana će krivično odgovarati.

Đilas se zatim dodatao teme hapšenje, na šta mu je voditelj rekao: Sada i vama mogu da kažu: vi nameravate da hapsite novinare.

- Ne. Ja samo kažem da će biti krivični postupci. A ljudi koji to rade nisu novinari. Vi ste novinari. Onaj ko napravi takvu emisiju nije novinar. On je propagandista Srpske napredne stranke i deo organizovane kriminalne grupe. I to svi moraju da shvate. Znate, i u vreme fašizma prvi su izmišljeni tabloidi. Taj čovek koji je uređivao tabloid posle rata se na suđenju branio time da je novinar. Ta odbrana nije prihvaćena i on je osuđen na kaznu na koju je osuđen - rekao je Đilas.

O kome govori Dragan Đilas i čijim sudbinom preti?

Čovek o kojem govori Dragan Đilas i koga upoređuje sa novinarima je bio urednik i propagandista u nacističkoj Nemačkoj Julijus Štrajher. On je osuđen na smrtnu kaznu vešanjem i pogubiljen 16. oktobra 1946. godine.

Afera "zvučni top"

Podsetimo, analitičari Dragoslav Bokan i Dejan Miletić ocenjuju da je afera o navodnoj upotrebi zvučnog topa bila deo šire kampanje usmerene protiv države, institucija i predsednika Aleksandra Vučića.

Povodom afere "zvučni top", za koju je Više javno tužilaštvo iznelo dokaze da je bila planirana kao deo šire hajke na državu i predsednika Aleksandra Vučića u okviru obojene revolucije, analitičari su ocenili da je reč o sistematski osmišljenom delovanju protiv institucija Srbije usmerenom ka izazivanju unutrašnjih podela, slabljenju države i stvaranju uslova za politički pritisak i moguću nasilnu promenu vlasti.

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