Kada su se pojavili nepobitni dokazi da je "afera zvučni top" bila samo dobro orkestrirana manipulacija gde su naručioci bili strani centri moći a izvršioci vrhovi blokaderskih grupa sve njih je uhvatila panika.

Počeli su sa da daju razna saopštenja i da spinuju situaciju novim dezinformacijama.

U njihovim naporima da zamagle istinu pridružio im se i istaknuti srbomrzac i političar iz Hrvatske Tonino Picula.

On je objavio na društvenoj mreži tekst koji je standardan po sadržaju za njega - masa laži o Srbiji. No, takođe je napao i srpske pravosudne organe što vode istragu i što su razotkrili podmetačinu o zvučnom topu koja ima miris "zagrebačke kuhinje".

Na to mu je odgovorila Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić.

"Molim Vas, gospodine Picula, vidite da u još neku rezoluciju ubacite nepostojeći zvučni top. Tri rezolucije svakako nisu dovoljne. Makar da ih bude 30. To je dosta posla, i svakako je taj posao unosniji i lukrativniji nego da pišete meni i o meni. A što se FSB tiče, pozvali smo mi i FBI. Oni nisu želeli ni da se bave time, jer ne veruju da Srbija poseduje supersonični zvučni top koji je nevidljiv i nečujan, čiji se nečujni zvuk kreće levo-desno i gore-dole tako da targetira samo određene ljude koji onda, nakon 3-5 dana od izloženosti takvom neviđenom i nevidljivom oružju, počinju da osećaju simptome u vidu crvenog osipa i anksioznosti. Kažu - nemoguće da je Srbija razvila tako nešto. Mi im rekli - ako ne verujete nama, verujte Piculi. Nije pomoglo. I potpuno je nebitno što je Evropski sud za ljudska prava podvukao da nema nikakve dokaze, ni saznanja da je takvo oružje upotrebljeno u Beogradu 15. marta 2025. Nije Vama bitno da li je bilo šta upotrebljeno, Vama je bitno da Vi laž upotrebite protiv Srbije. I to ne u jednoj rezoluciji Evropskog parlamenta, ne u dve, već u TRI rezolucije! Ali ja Vas još jednom molim da obratite pažnju i na trenirane pčele. One su izostavljene iz Vaših rezolucija, osećaju se skrajnuto i marginalizovano, i mole da se nađu pored nečujnog zvučnog topa. Kad ima mesta za zvučni top u tri rezolucije, valjda ima mesta i za dobro obučene pčele u jednoj!", napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži "Iks".