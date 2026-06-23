Kada su se pojavili nepobitni dokazi da je afera “zvučni top" bila samo dobro orkestrirana manipulacija gde su naručioci bili strani centri moć, odmah je reagovao dežurni srbomrzac Tonino Picula, hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu, koji je napao srpske pravosudne organe što vode istragu i najavio čak tri rezolucije o zvučnom topu.

Ubrzo je usledio žestok odgovor Ane Brnabić, predsednice Skupštine Srbije.

- Molim vas, gospodine Picula, vidite da u još neku rezoluciju ubacite nepostojeći zvučni top. Tri rezolucije svakako nisu dovoljne. Makar da ih bude 30. To je dosta posla, i svakako je taj posao unosniji i lukrativniji nego da pišete meni i o meni. A što se FSB tiče, pozvali smo mi i FBI. Oni nisu želeli ni da se bave time jer ne veruju da Srbija poseduje supersonični zvučni top koji je nevidljiv i nečujan, čiji se nečujni zvuk kreće levo-desno i gore-dole tako da targetira samo određene ljude, koji onda, nakon tri do pet dana od izloženosti takvom neviđenom i nevidljivom oružju, počinju da osećaju simptome u vidu crvenog osipa i anksioznosti - poručila je Brnabićeva, i ponovila da ne postoji nijedan dokaz da je ovo oružje upotrebljeno tokom protesta u Beogradu.

„Kažu nemoguće da je Srbija razvila tako nešto. Mi im rekli - ako ne verujete nama, verujte Piculi. Nije pomoglo. I potpuno je nebitno što je Evropski sud za ljudska prava podvukao da nema nikakve dokaze ni saznanja da je takvo oružje upotrebljeno u Beogradu 15. marta 2025. Nije vama bitno da li je bilo šta upotrebljeno, vama je bitno da vi laž upotrebite protiv Srbije. I to ne u jednoj rezoluciji Evropskog parlamenta, ne u dve, već u TRI rezolucije! Ali ja vas još jednom molim da obratite pažnju i na trenirane pčele. One su izostavljene iz vaših rezolucija, osećaju se skrajnuto i marginalizovano i mole da se nađu pored nečujnog zvučnog topa. Kad ima mesta za zvučni top u tri rezolucije, valjda ima mesta i za dobro obučene pčele u jednoj!“, napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži Iks.