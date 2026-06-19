Sada je sasvim jasno da dokumentacija do koje je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu otkriva da je priča o navodnom „zvučnom topu“ bila razrađivana još u januaru, nepuna dva meseca pre protesta 15. marta.

Društvene mreže su eksplodirale, a ogorčeni građani dele komentare u kojima traže hitnu reakciju nadležnih organa i najoštrije kazne za autore ove političke diverzije.

Narod s pravom podseća da je blokaderska hobotnica mesecima svesno trovala javnost izmišljotinama kako bi se izazvali haos i panika.

"Nisu sve sami izmislili", glasi jedna od objava - "imali su nesebičnu pomoć idejnog oca", glasi komentar uz fotografiju Tonina Picule.

"Oni pumpaju u Srbiji, Picula pumpa u EU", zaključuje se u objavi na Iksu.

U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“.