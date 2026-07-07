Visoke temperature ovog leta iznenadile su i mnoge turiste navikle na tropsku klimu. Među njima je i jedan Amerikanac sa Floride koji je tokom boravka u Hrvatskoj priznao da ga je toplotni talas potpuno iscrpeo, uprkos tome što dolazi iz jedne od najtoplijih i najvlažnijih američkih saveznih država.

Njegova objava na Reditu brzo je privukla pažnju i pokrenula raspravu o sve intenzivnijim letnjim vrućinama u južnoj Evropi.

"Mislim da sam završio sa evropskim letima"

Turista je napisao da ozbiljno razmišlja da ubuduće izbegava putovanja u Evropu tokom leta.

„Možda preterujem, ali ovaj toplotni talas je zaista nepodnošljiv. Već dve nedelje praktično nisam imao priliku da se moje telo stvarno ohladi i osećam kako me to polako iscrpljuje“, napisao je.

Dodao je da živi na Floridi, koja važi za područje sa veoma toplim i sparnim letima, ali da su ga uslovi na hrvatskom primorju potpuno iznenadili.

„Živim na Floridi, ali ovo je jednostavno previše. Ako nisi u vodi ili pod tušem, gotovo da nema načina da se rashladiš. Iznenadilo me je i to što na obali gotovo da nema povetarca“, naveo je.

Na kraju je priznao da je zbog velikih vrućina ozbiljno razmišljao da po povratku poseti lekara, jer se nikada ranije nije osećao toliko iscrpljeno.

Mnogi su stali na njegovu stranu

Njegova objava prikupila je stotine komentara, a brojni korisnici poručili su da ne preteruje.

Jedan Hrvat napisao je da je ovo jedan od najtežih krajeva juna kojih se seća.

„Nisi razmažen. Potpuno te razumem. Već obična šetnja po suncu izaziva mučninu. Prijatno je jedino u hladu ili u moru, ali bilo kakva druga aktivnost je veoma teška“, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnici upozorili su da ovakvi toplotni talasi postaju sve češći zbog klimatskih promena i da će se slične situacije verovatno ponavljati i narednih godina.

Sve više turista menja planove

U diskusiju su se uključili i brojni putnici koji su priznali da poslednjih godina sve češće izbegavaju letovanja u južnoj Evropi tokom jula i avgusta.

Jedan korisnik napisao je da je ranije putovao u maju i junu kako bi izbegao najveće vrućine, ali da su poslednjih godina i ti meseci postali veoma topli.

„Septembar je sada najbolji izbor za putovanja, a čak i april postaje sve privlačniji“, zaključio je.

Prema podacima hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), ovogodišnji jun bio je topliji od višegodišnjeg proseka u većem delu Hrvatske, dok su pojedini regioni zabeležili i ekstremno visoke temperature, što je dodatno doprinelo utisku mnogih turista da je leto na Jadranu postalo znatno zahtevnije nego prethodnih godina.