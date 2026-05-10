To nikada nisu bili studenti, to nikada nisu bila deca nego strani plaćenici, kaže potpredsednik SRS Vjerica Radeta.
- Ovo sad ovde nema živog studenta. Nekoliko... jedan broj njih, dali su im indekse i stavili su ih u prvi red da mašu indeksima da bi narod, sećamo se... Pa i u emisijama ovde kao - izašla deca, pa naša deca... To je bila velika prevara. Tu nikada nisu bila deca, jesu kad su bili mali, nego mislim u ovoj sad ulozi, nisu bili deca nego su bili strani plaćenici - navodi Radeta.
Kako kaže, isti su 2000. godine su po pare išli u Budimpeštu, a danas u Hrvatsku.
- Šta njih briga šta će se dešavati i šta se dešava u Srbiji? Znamo li mi kad su neki vanredni izbori u nekoj opštini u Hrvatskoj? Ne znamo, niti nas briga. A oni su učestvovali u kampanji kad smo imali ove poslednje, recimo, lokalne izbore - podseća Radeta za Informer TV.