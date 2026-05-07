Hrvatska, to je ustaška država, kaže potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

"Njihovi režimi, i ovi sadašnji i bivši i budući, će biti ustaški. Oni nas mrze. Ko god ode tamo na odmor, treba da mu izgrebu auto, treba da mu razbiju auto, treba da mu izbuše gume, nekom čak i da bace auto u more. Osim ako se ne radi o ljudima koji tamo idu zato što tamo imaju članove porodice koji su ostali da žive na teritoriji Republike Srpske Krajine, i da mi ne kažu... znate, najviše se naježim kad neko ko je recimo iz Vukovara kaže: „Idem u Hrvatsku kod babe i dede.“ Koju crnu Hrvatsku? Ideš u Republiku Srpsku Krajinu. Moramo sami sebi da zadamo... evo mi koji učestvujemo u ovakvim emisijama, mi ne smemo praviti greške. Valjda smo ovde, između ostalog, da neko od nas nešto nauči, je l' tako? Ja sam imala jedno vreme, išla kod jedne frizerke koja je, zato mi je Vukovar pao na pamet, njeni roditelji žive tamo. I ja ako sam u salonu i ona hoće da kaže da ide za vikend kod mame i tate i kaže: „Ju, zamalo da kažem u Hrvatsku, izvini Vjerice, idem u Srpsku Krajinu.“ Tako vidiš ti, jednu sam bar naučila da je to Republika Srpska Krajina,“ kazala je Radeta za TV Informer.