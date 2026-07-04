Blokaderi iz bivše vlasti na društvenim mrežama objavili su snimak u kom govore kako će, ukoliko dođu na vlast, ugasiti sve medije koji se njima ne dopadaju.

"Sloboda medija", ukoliko blokaderi pobede, značiće gašenje svih medija koji im se ne sviđaju. A šta je novo u odnosu na to kako su vodili Srbiju do 2012. godine? Ništa. Sve isto. Njihov program "Srbija posle Vučića" se jednostavno da objasniti - biće ista kao Srbija pre Vučića. Oni bogatiji, narod siromašniji. Mediji okupirani. Fabrike zatvorene. Putevi i pruge se više ne grade. NATO nije bombardovao Srbiju, već je "intervenisao". Oluja nije zločin, već mi moramo da se izvinjavamo što su morali da se muče da etnički očiste Hrvatsku od Srba. Dakle, sve bi isto radili kao što su radili do 2012. Makar imaju plan i program", poručila je Ana Brnabić.

Povratak u mračnu prošlost pre 2012. godine

Ovakav program, koji su cinično nazvali „Srbija posle Vučića“, ne donosi apsolutno ništa novo u odnosu na vreme kada su surovo upravljali zemljom. Kako je naglasila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, njihova vizija budućnosti je samo prepisana i jeziva slika prošlosti do 2012. godine, kada je Srbija bila bačena na kolena.

Najava političkog progona i medijskog mraka

Ono što posebno uznemirava javnost jeste činjenica da blokaderi više i ne skrivaju svoj plan za sprovođenje čistki. Umesto političkog programa i ekonomskih rešenja, građanima se nudi otvorena pretnja. Njihova proklamovana „sloboda“ rezervisana je isključivo za njihove istomišljenike, dok je za sve ostale predviđen potpuni medijski mrak i zabrana rada. Dok javno pokazuju rešenost da zatvaraju fabrike, ukinu izgradnju infrastrukture i nastave sa politikom ponižavanja sopstvene države, jedno je sigurno – sa objavljenim snimkom su barem zvanično potvrdili da im je jedina strategija uvođenje strahovlade i progon neistomišljenika.