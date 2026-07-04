Gostujući na RTV-u, predstavnica blokadera odgovorila je na pitanje da li, u slučaju stvaranja svojevrsne referendumske atmosfere pred izbore, postoji prostor za saradnju sa opozicijom.

Ona je navela da određeni oblici tehničke saradnje mogu biti prihvatljivi, poput angažovanja opozicionih stranaka kao kontrolora na biračkim mestima.

- Saradnja u nekim oblicima, u smislu da se oni prijave i budu kontrolori na izborima, nama bi značila - rekla je ona.

Međutim, istakla je da politička saradnja sa opozicionim akterima koji su, prema njenim rečima, prethodnih godinu dana vodili kampanju protiv studenata nije moguća.

- Saradnja sa ljudima koji aktivno vode kampanju protiv nas već skoro godinu dana zaista ne dolazi u obzir. Takve ljude prepoznajemo, znamo i vidimo - poručila je.

Poslednjih meseci često se postavlja pitanje odnosa između studentskog pokreta i opozicionih stranaka. Ova izjava predstavlja jedno od najdirektnijih javnih izjašnjavanja o tome da politička saradnja sa delom opozicije, prema iznetom stavu, nije opcija.

"Super su studenti, volim ovo samopuzdanje i drčnost. Ono što im nedostaje, što još nisu u životu iskusili je - poraz. Posle toga (ne mislim isključivo na izbore), verujem da će biti dobri političari", napisala je Riha.