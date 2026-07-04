Predsednik Aleksandar Vučić poručio je, tokom obilaska radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice I B reda Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana, da će novi putevi otvoriti vrata velikim investicijama i ubrzanom razvoju Sombora i severa zemlje.

-Radimo i kad god smo nudili Sombor, uvek bi nam govorili da je problem put. Uvek su birali Inđiju, Zrenjanin, Šid, a sad će biti jasno da se i ovde završava, posebno jer ovo radi jedna izuzetna kompanija i hvala našim azerbejdžanskim prijateljima i mom velikom prijatelju predsedniku Ilhamu Alijevu. Kada to već najavite, od tada imate drugu sliku o Somboru. Moramo da nađemo jednog investitora za 700-800 ljudi koji će puniti lokalni budžet, ulagati u puteve i urade dotok vode sa kojim preko 30 godina ima problema. Sad treba da se uvede dovodnjavanje iz Stanišića do Riđice, to može koštati 2-2,5 miliona evra, a to je ogroman novac za tako malo mesto, a zato nam je potrebno da bar deo da lokalna samouprava. Ne možemo mi sa državnog nivoa baš ceo teret da preuzmemo, rekao je predsednik.