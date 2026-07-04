Reagujući na objavu Borka Stefanovića na društvenoj mreži X, Nemanja Starović napisao je da smatra da je njegov komentar "pomalo predug", ali i da je, kako je naveo, "dovoljno glup i nepismen".

– Izuzetan traktat. Pomalo predug, no dovoljno glup i nepismen. Ali nije kriv bivši Borislav, on samo govori ono što mu Picula kaže – napisao je Starović.

Prethodno je Borko Stefanović u svojoj objavi kritikovao ministra Starovića, navodeći da je, prema njegovom mišljenju, učinio sve da Srbiju udalji od Evropske unije.

U objavi je, između ostalog, pomenuo saradnju sa Kinom i izneo tvrdnje o politici vlasti prema evropskim integracijama.

Na te navode usledio je odgovor Starovića, koji je odbacio kritike i uzvratio oštrim komentarom na račun Stefanovića.