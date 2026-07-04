Nikad više nije bilo Srba na svim pozicijama odlučivanja, ali nikad više nije bilo ni zabrana za Srbe, poručio je juče u Skupštini lider DNP-a Milan Knežević.

“Niti možemo da uđemo u Hrvatsku, niti na Kosovo i Metohiju. Ako neko i uđe, prebiju ga na Gazimestanu i ubace u prištinske marice tražeći od njih da skandiraju “Kosovo Republik” i da na albanskom viču “Živeo Aljbin Kurti”. I svi ovi Srbi iz Vlade i parlamenta ćute na činjenicu da sa ovoliko demokratije i ovoliko pozicija se dešava nešto što nije zabeleženo ni u 20. veku, a to je da su srpskim političarima zabranjeni ulazi u sve države regiona”, kazao je on na poslednjem skupštinskom zasedanju.

Kako kaže, mora da je nešto do nas Srba.

“Ne verujem da to ima veze ni sa Hrvatima, ni sa Albancima, ni sa nekim drugima, nego je verovatno da su Srbi glavni i osnovni problem u Crnoj Gori, čim im zabranjuju ulaze. A onaj koji je najveći Srbin među nama, Milojko Spajić – Srbin savremenog doba, jedini čovek koji se u Crnoj Gori zove Milojko, kao potvrda izvornog srpstva, ćuti dok nam prebijaju omladinu. Ćuti dok njegovim funkcionerima iz Vlade zabranjuju ulazak u Hrvatsku, ćuti dok predsednicima opština zabranjuju ulazak na Kosovo i Metohiju. I sve što zna da kaže jeste “drago mi je što vas vidim” na kineskom”, kazao je Knežević.