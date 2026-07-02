Mislili su da mogu da ponove stari scenario - da blokadama, uličnim pritiscima i haosom slome Srbiju iznutra.

Cilj je bio jasan - srušiti državu i zaustaviti njen razvoj, ali u Srbiji su polomili zube!

Naspram destrukcije stajala je nepokolebljiva vizija. Aleksandar Vučić nije ustuknuo jer, dok su oni blokirali, on je gradio!

Postigao je ono što niko pre njega nije uspeo, odbranio je suverenitet zemlje i srušio pokušaj obojene revolucije konkretnim rezultatima, odnosno novim auto-putevima, modernim aerodromima i jakim fabrikama.

A onda, 27. juna, narod je rekao svoje kada se Srbija okupila kao jedna velika porodica i pokazala nikad veću ljubav i podršku svom lideru.

Bedem zajedništva nikakav strani pritisak ne može da probije, dokazalo se da su dela jača od destrukcije.

Poruka je jasna - Srbija ne staje!

(24sedam)