Slučaj ubistva na Senjaku i oružani incident u jednom lokalu ponovo su otvorili važno pitanje - ko kontroliše beogradske ulice?

U centru zbivanja našao se Nemanja Đuran, bivši visoki funkcioner Uprave kriminalističke policije.

On se sumnjiči da je upotrebio svoju značku i uticaj kako bi sakrio tragove pucnjave i zaštitio osumnjičene, ali je umesto da završi iza rešetaka ekstremno pušten da se brani sa slobode!

Ko je Đuran?

Nemanja Đuran, zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije, koj je uhapšen u nastavku istrage o ukljanjanju dokaza u ugostiteljskom objektu "Steak and Wine Bar" na Autokomandi, 5. novembra 2025, dobio je otkaz 15. maja. Rešenje o njegovom prestanku radnog odnosa u MUP-u potpisao je šef kabineta Ivice Dačića Željko Kojić, a kao razlog je navedeno da nije danima dolazio na posao.

Đuran je na čelu UKP-a bio kratko, sticajem okolnosti, kada su penzionisani prvo Ninoslav Cmolić, a kasnije i njegov zamenik Zoran Šašić. Kada je Šašić penzionisan Đuran je imenovan za Cmolićevog zamenika, a nakon što je i Cmolić penzionisan, on je vršio dužnost načelnika UKP-a, sve do imenovanja Marka Krička za načelnika.

Đuran je, ranije, bio saslušavan zbog zločina u restoranu "27" na Senjaku, gde je ubijen Aleksandar Nešović Baja.

Ključna pitanja ostaju bez odgovora

Javnost se zato s pravom pita, kako je moguće da čovek koji je osumnjičen za prikrivanje dokaza i veze sa kriminalnim miljeom šeta slobodno?

Zašto za takozvane prljave značke ne važe isti zakoni kao za obične građane?

I dok se Đuran sklanja iz policije kroz formalni otkaz, ključna pitanja ostaju bez odgovora... Gde je u celoj ovoj priči Ninoslav Cmolić?

To je, takođe, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije koji je septembra prošle godine oteran u penziju i to posle nekoliko, u najmanju ruku, sumnjivih postupanja u okviru rada u MUP-u.

Posle penzinisanja kao da su mu oprošteni svi grehovi, a kao četvrti "moćni" član ove grupe još nije bio na informativnom razgovoru u policiji. Ili mi to još ne znamo.

24sedam