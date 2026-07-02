U prostoru "Ložionice" u Beogradu, ambasada Sjedinjenih Američkih Država obeležila je svoj nacionalni praznik, Dan nezavisnosti – 4. jul i tačno 250 godina nezavisnosti.

Tradicionalni prijem okuplja veliki broj zvanica iz političkog, kulturnog, javnog i privrednog života Srbije, kao i predstavnike diplomatskog kora.

Svečanosti je prisustvovao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Prisutni su bili i brojni ministri u vladi Srbije, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, patrijarh srpski Porfirije, predstavnici diplomatskig kora i verskih zajednica.

Kao što se može videti na narednom snimku, ali i u prethodnoj galeriji, predsednik Srbije privukao je veliku pažnju prisutnih, koji mu neprestano prilaze kako bi se fotografisali s njim.

Domaćin večeri je otpravnik poslova u ambasadi Aleksandar Titolo.