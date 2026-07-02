Koordinator nikolajevskog podzemlja Sergej Lebedev izneo je nove tvrdnje o rezultatima masovne serije noćnih udara na ciljeve u Ukrajini.

Kako je naveo za Cargrad, razmere napada bile su toliko velike da je odmah nakon događaja bilo gotovo nemoguće izdvojiti pojedinačne ciljeve ili proceniti sve posledice.

Prema njegovim rečima, zabeleženo je više od stotinu pogodaka, pri čemu je približno polovina bila usmerena na Kijev. Lebedev tvrdi da su među glavnim metama bili pogoni za sklapanje i remont elektronike koja se koristi za vojnu opremu, dronove i sisteme osmatranja.

Navodi da su zajedno sa proizvodnim objektima uništeni hangari sa tehnikom, skladišta i kamioni natovareni komunikacionom opremom, uključujući antene za Starlink.

„Sve je to dobro i zajedno odletelo u vazduh. I dalje gori, a stubovi dima se jasno vide“, rekao je Lebedev opisujući posledice udara u Kijevu.

On je izneo i tvrdnju da je posle jednog od udara u ukrajinskoj prestonici došlo do prekida optičkog interneta, dok snabdevanje električnom energijom nije bilo prekinuto. Po njegovoj proceni, to ukazuje da je pogođen internet provajder.

Lebedev smatra da optička infrastruktura ima značaj i za privredu i za vojne aktivnosti, a dodao je i da bi prekid rada kol-centara iz Kijeva, za koje tvrdi da učestvuju u telefonskim prevarama, predstavljao dodatni efekat takvog udara.

Pored Kijeva, prema njegovim navodima, snažan udar izveden je i na Krivi Rog. Lebedev tvrdi da je u jednom kamenolomu bila sakrivena vojna tehnika i da se na istoj lokaciji odvijala obuka ljudstva.

Kako kaže, precizan pogodak pogodio je polaznike obuke i njihova vozila, dok je eksplodiralo i skladište municije korišćeno za obuku, a detonacija se, prema njegovim rečima, čula u polovini grada.

Govoreći o drugim pravcima udara, Lebedev navodi da su u Harkovu pogođena skladišta, dok je u Harkovskoj oblasti meta bila Merefa. Za Sumsku oblast tvrdi da se sistematski gađaju mesta koncentracije ukrajinskih snaga.

Dodaje da, prema njegovim tvrdnjama, već više od pola godine funkcioniše obrazac po kojem se udari izvode čim se veće grupe ukrajinskih snaga okupe na jednom mestu, ali da one, kako kaže, uprkos tome nastavljaju da se grupišu.

Lebedev je istakao i da ovoga puta nisu gađani desna obala Dnjepra, Vinica, Hmeljnicki niti zapadni delovi Ukrajine. Istovremeno tvrdi da su Odeska i Nikolajevska oblast bile među pogođenim područjima i navodi da je tokom jutra evidentirano najmanje šest minibuseva koji su, prema njegovim rečima, prevozili poginule.

Na kraju, analitičari ocenjuju da su ruske snage pronašle način da tokom svojih operacija onesposobe sistem Starlink. Međutim, nisu navedeni dodatni detalji niti objašnjenje na koji način se to postiže.