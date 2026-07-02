Beograd na Vodi predstavlja jedan od prepoznatljivh projekata vođenim odgovornom, pametnom i vizionarskom politikom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Setimo se samo kako je opozicija najoštrije kritikovala projekat Beograd na vodi, ali sada kao što možemo da vidimo nemaju problem da razgledaju pa i da se dive onim što je Vučić postigao.

Već videli da je na ovom mestu danas viđen funkcioner Đilasovave Stranke slobode i pravde Konstantin Samofalov. Samofalov je viđen kako se šeta po Galeriji, obilazi radnje i razgleda izloge. I kako deluje prosto uživa i divi se sadržajima koje ovaj kompleks nudi, a koji postoje zahvaljujući Vučićevoj politici koja razvija Srbiju.

Ali pored Samofalova, u Galerijom danas se prošetao i blokader Aleksandar Olenik. Kako deluje i on kao i Samofalov sada uživa upravno na ovom mestu koje je postalo simbol razvoja i modernizacije Beograda zahvaljujući Vučićevoj politici koja razvija Srbiju.

Izmišljotine o upotebi "zvučnog topa"

Setimo, se blokaderi su mesecima širili lažne vesti o upotebi "zvučnog topa" na blokaderskom skupu 15. marta 2025. godine u Beogradu.

Blokader Aleksandar Olenik kako je javnost imala prilike da vidi, pravdao se za izmišljotinu o zvučnom topu i svu odgovornost, kako deluje, pebacio je na druge.

Setimo se, čak i novinaru koji podržava blokadere cela priča postala je prilično sumnjiva.

"Tužilaštvo proverava da li ste širili lažne informacije. Kako ćete se braniti od optužbi da ste širili lažne informacije?" - rekao je voditelj.

"Pa nemam od čega da se branim, jer sve informacije sam dobio od žrtava koje su pogođene tim oružjem..." - rekao je Olenik.

"Pa oni pronalaze indicije u onome što je odlučeno na plenumima fakulteta i u izjavama koje po njima govore da je čitav slučaj isceniran" - dodao je je voditelj.

"Te indicije sa tog zapisnika sa plenuma, ja sam ga pogledao onako kako su ga oni objavili na TV, i to je sastanak za pripremu protesta na Autokomandi, ne na Slaviji..." - rekao je Olenik.

"Pa to malo iznenađuje, znate, zvučni top. Možda sam ja nedovoljno informisan, ali prvi put sam tu formulaciju zvučni top čuo nakon što se dogodilo u Beogradu šta se dogodilo. E sad mi s druge strane imamo neke (blokadere) studente u plenumu koji očigledno znaju o čemu se radi" - rekao je voditelj.

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