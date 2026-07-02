Šokantna ispovest Mirjane Antonović o odnosu sa Gordanom Ilić i pevačem Miroslavom Ilićem i danas ne prestaje da intrigira javnost.
 
U svojoj knjizi "Ovo malo istine", Mirjana je do detalja opisala dramatičan telefonski poziv koji je, kako tvrdi, doživela u poodmakloj trudnoći.

Prema njenim rečima, nalazila se u osmom mesecu trudnoće i boravila u Beogradu, u stanu sestre Jelice. Tog dana sve je delovalo mirno - uz čaj, kolače i razgovor o budućnosti, planirale su dolazak bebe. Kako je navela, Miroslav je želeo da se dečak zove Kristijan.

Međutim, idiličnu atmosferu prekinuo je iznenadni telefonski poziv.

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"Mirjana Antonović ovde, izvolite", javila sam se, a onda je usledio šok. "A ti si ta Amerikanka? Otimačica muževa? Nije ti dosta što si ga zavela, još ćeš i dete da mu rodiš? Slušaj ti, belosvetska fukso, neće to tako moći! Ako rodiš to dete, ubiću i njega, i tebe, i Miroslava, i našu decu, i sebe!" - navela je Mirjana u knjizi, tvrdeći da su joj ove reči upućene s druge strane slušalice.

Uprkos svemu, kako ističe, ostala je pribrana i pokušala da razgovor završi bez daljeg sukoba.

"Gospođo Gordana, smanjite ton. Za sve što vas zanima, obratite se svom suprugu, a mom vereniku Miroslavu." Na to je usledio još žešći odgovor: "Verenikom? Ja sam mu zakonita žena! Ti si samo prolazna zabava koju ću eliminisati!"- prepričava Mirjana.

Kako kaže, tada je odlučila da stavi tačku na razgovor.

"Ne želim da komuniciram na ovakav način. Molim vas da me više ne uznemiravate, uzmite u obzir da sam trudna. Doviđenja zauvek" - zaključila je, kako tvrdi, smireno.

Ipak, posledice ovog razgovora bile su ozbiljne.

"Pozlilo mi je nakon poziva. U glavi su mi odzvanjale pretnje, posebno one upućene mom nerođenom detetu. Taj trenutak nikada nisam zaboravila" - 0napisala je Mirjana, dodajući da joj je u tom trenutku bilo žao i Miroslava.

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