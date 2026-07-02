"O tome koliko smo samo laži bili primorani da slušamo i koliko sluđivanja od strane blokadera smo svi zajedno kao društvo morali da prođemo, najbolje svedoči i ono što oni danas govore, 20 meseci nakon tragedije u Novom Sadu", napisala je predsednica Skupštine Ana Brnabić na Iksu, pa dodala:

"Tada su uznemiravali narod govoreći da nešto krijemo, da nećemo da objavimo dokumentaciju o nadstrešnici, danas nas optužuju da smo objavili previše dokumentacije. Tada su pričali da nas baš briga za studente, a da rektori i dekani brinu o njima, a onda se ispostavilo da je država preuzela na sebe 50% školarina kako bi se ispunio jedan od studentskih zahteva, a da su rektori i dekani rekli da im ne pada na pamet da smanjuju školarine. Danas je ta država koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić već isplatila preko 20 miliona evra studentima i njihovim porodicama kako bi im olakšala troškove studiranja, a rektori i dekani su im, pored toga što su im ukrali godinu dana života i studiranja, odmah povećali školarine. I sve je bila laž. I sve je bila zloupotreba tragedije i zloupotreba studenata, univerziteta i fakulteta u Srbiji da bi se vlast menjala na ulicama i da bi neki, suprotno volji naroda, sa funkcije rektora i dekana prešli na funkcije ministara, premijera i predsednika. Teror i laž su prošli, ali ne smeju da se zaborave", navela je Brnabić.