Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras prijemu koji je, povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, organizovala ambasada SAD u Srbiji i uputio čestitke američkom narodu i predsedniku Donaldu Trampu poželevši im mir, uspeh i prosperitet.

"Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti", napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Istakao je da Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom sveta.

"Srbija ostaje uverena da otvoren razgovor i međusobno poštovanje donose najbolje rezultate za naše građane", naveo je Vučić.

Podsetimo, U prostoru "Ložionice" u Beogradu, ambasada Sjedinjenih Američkih Država obeležila je svoj nacionalni praznik, Dan nezavisnosti – 4. jul i tačno 250 godina nezavisnosti. Predsednik Srbije privukao je veliku pažnju prisutnih, koji su mu neprestano prilazili kako bi se fotografisali s njim.

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